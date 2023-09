Boldrini, "tradimento" sull'Italia: "Governo più che imbarazzante", e tifa Berlino

30 settembre 2023 a

Laura Boldrini torna a infangare il governo Meloni. Un vero e proprio chiodo fisso quello dell'esponente dem che usa l'emergenza immigrazione per attaccare l'esecutivo. Il governo in queste ore è impegnato in un braccio di ferro duro con la Germania per frenare gli sbarchi sulle nostre coste che avvengono anche per mano delle navi Ong tedesche che puntano solo sui porti italiani. Il sistema di solidarietà e di redistribuzione dei migranti di fatto è lettera morta e il nostro Paese, rimboccandosi le maniche, deve fare tutto da solo. Roma sta cercando una sponda in Parigi per la gestione dell'emergenza dopo la rottura con Berlino che ha fatto sapere di non voler accogliere i migranti che assediano Lampedusa.

E così l'ex presidente della Camera trova il tempo per attaccare il governo con toni che sfiorano l'insulto: "Sull’immigrazione il governo italiano è ormai più che imbarazzante e sta trascinando il Paese in un vicolo cieco: liti continue con i partner europei, toni minacciosi nei confronti di chi è in disaccordo, accanimento contro le Ong che salvano vite in mare e ora anche contro i presunti "falsi minori”. Poi si schiera dalla parte della Germania, un vero e proprio "tradimento": "Come ha detto la ministra tedesca Annalena Baerbock "ogni vita umana conta, ogni persona che annega durante la traversata nel Mediterraneo non è solo una morte di troppo perché si tratta sempre anche di un padre, una figlia, un amico". Dietro ognuna di queste persone ci sono progetti, famiglie, amici. Faccio mie, ancora, le parole di Baerbock: "morire nel Mediterraneo non deve mai diventare la normalità".

E ancora: "La ministra ha anche parlato di rivedere il regolamento di Dublino che penalizza i paesi di primo approdo dei migranti come l’Italia. Questa a mio avviso è l'unica posizione politica, giuridica e umana da tenere, che denota la statura di un Paese e non si sottrae alle proprie responsabilità: salvare vite umane in mare e condividere a livello europeo la gestione dei richiedenti asilo. A questa posizione il governo italiano e i partiti di maggioranza rispondono in modo dissennato". Insomma per la Boldrini dovremmo seguire le regole dettate da Berlino. Ma del resto nel Pd ci sono abituati: per anni hanno gestito la crisi dei migranti seguendo gli umori della Cancelleria tedesca...