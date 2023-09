Paolo Berlusconi: "Vicini a Forza Italia, ma mi aspetto che tutti contribuiscano"

30 settembre 2023 a

Forza Italia si riunisce a Paestum per ricordare Silvio Berlusconi. In occasione del suo compleanno, gli azzurri ricordano il leader scomparso circa tre mesi fa. Un grave lutto per tutta la politica italiana e un vuoto per la leadership del partito del Cavaliere. E poco prima della festa in onore dell'ex premier, arrivano le parole chiare del fratello Paolo Berlusconi.

Un messaggio che sottolinea la vicinanza della famiglia Berlusconi a Forza Italia ma anche un richiamo per gli iscritti e gli eletti azzurri: "Al fine che non vengano travisate le mie parole, desidero precisare che per quanto mi riguarda, e credo che in tal senso si siano già espressi anche i figli di mio fratello, noi come famiglia Berlusconi siamo e saremo al fianco di Forza Italia per quanto consentitoci dall’attuale legge sui finanziamento ai partiti. Nel contempo mi aspetto e mi auguro che tutti i parlamentari di Forza Italia contribuiscano al sostentamento economico del loro partito, come già previsto e come ha sempre auspicato mio fratello Silvio".

Poi, su questo punto, sono arrivate anche le parole del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: "Bisogna rispettare le regole. Se uno prende un impegno poi va mantenuto. Io sono abituato a pagare la mia quota di sostegno al partito, se uno non è impegnato a sostenere il partito non può avere cariche di partito. Questo è normale, mi pare una cosa di buon senso". E ancora: "Oggi purtroppo Silvio Berlusconi non c’è più - ha aggiunto Tajani - quindi dobbiamo fare un partito che sia in grado di camminare con le proprie gambe, compreso il sostegno della famiglia Berlusconi che ieri lo ha ribadito in maniera molto chiara, e anche oggi lo ha ribadito Paolo Berlusconi. Finanziamenti nei limiti consentiti dalla legge".