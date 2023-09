Una proposta anti-gufi: lo scudo contro i nemici visibili (e invisibili)

30 settembre 2023 a

Una "proposta ammazza-gufi" per tagliare il debito pubblico. Con i "mistici dello spread" già all'opera e l'ombra del governo tecnico che in maniera surreale ma inquietante inizia ad allungarsi sulla premier Giorgia Meloni, Daniele Capezzone, su Libero in edicola oggi, lancia una ricetta per erigere uno scudo per il nostro Paese.

Secondo il direttore editoriale, "può avere senso ragionare su una operazione 'patrimonio contro debito', passando al contrattacco prima che glia avversari (visibili e non) facciano le loro mosse.

"Ridurre il patrimonio immobiliare pubblico (oggi vale 283 miliardi) è possibile - sottolinea Capezzone -. E si potrebbe quotare parte di Cassa Depositi e Prestiti avendo come destinatarie le famiglie italiane".

