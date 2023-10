FdI, Gardini: "La sinistra il vero cavallo di Troia che rovina l'Italia"

03 ottobre 2023 a

"Purtroppo in Italia esiste un ’partito anti italiano', che si sente in dovere di ostacolare ’la sovranità’ che ’appartiene al popolo' come da dettato costituzionale, perché il popolo - questo il loro pensiero elitario - va educato, altrimenti commette errori pericolosi": a dirlo la deputata di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini riferendosi alla sinistra.

"Ogni mezzo è lecito per ribaltare il responso delle urne - ha continuato la parlamentare -. In nessun altro stato membro dell’UE si trovano forze politiche, a vocazione governativa, disposte a calpestare l’interesse nazionale pur di abbattere il governo avversario. Ma tant’è! Il partito anti italiano chiama a raccolta le sparse truppe e funziona da cavallo di Troia permettendo anche a interessi estranei alla nazione di infilarsi nella carne viva degli italiani. Ma hanno capito male, si rassegnino. I loro giochi non funzionano più".

Parlando delle proteste contro la premier Giorgia Meloni a Torino, poi, la Gardini ha sottolineato: "I manifestanti che hanno tentato di sfondare il cordone di polizia e raggiungere il Festival delle Regioni dove stava per intervenire il presidente Meloni sono degli analfabeti della democrazia. Esprimo solidarietà alle Forze dell’Ordine costrette a dover contenere i soliti violenti urlatori dei centri sociali che nulla hanno da dire se non, in continuità con la tradizione comunista, praticare la censura".