Superbonus, barzelletta-Serracchiani: "Risparmi, Pil su e tanto lavoro"

Che il Superbonus, misura varata dal governo Conte II, abbia provocato dei danni a livello economico lo ha confermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo cui sul nostro debito pubblico peserebbe proprio quel provvedimento. Dopo l'approvazione della Nadef, il ministro aveva spiegato che il debito "non diminuisce come auspicato perché il conto da pagare dei bonus edilizi, in particolare il Superbonus, sono i famosi 80 miliardi, ahimé in aumento, in 4 comode rate. Senza questo effetto, il debito sarebbe più basso di un punto percentuale ogni anno".

Debora Serracchiani, ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre cartabianca, sembra non vedere gli effetti negativi della misura tanto cara ai grillini. E invece dice: "Grazie al Superbonus abbiamo risparmiato sulla cassa integrazione, abbiamo aumentato il Pil e creato tanti posti di lavoro, le imprese hanno versato le tasse". A tal proposito, in un intervento di qualche settimana fa, Giorgetti aveva spiegato che "l'eventuale contributo positivo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento". A differenza della Serracchiani, Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, anche lei ospite della Berlinguer, ha sottolineato i costi immani della misura: "Non mi preoccupa la manovra in deficit ma mi preoccupano i 20 miliardi di debito all’anno che abbiamo ereditato per una errata valutazione del Superbonus".