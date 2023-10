Maria Elena Boschi contro Calenda: "Non è la persona più capace"

04 ottobre 2023 a

a

a

"Una lista con Calenda? Noi cerchiamo di proporre un lavoro insieme e lui chiude ad ogni possibilità": Maria Elena Boschi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, lo ha detto a proposito della possibilità di una lista unica tra Italia Viva e Azione alle europee. "Calenda spesso nelle trasmissioni tv e sui social attacca noi e Renzi, anche sul personale - ha aggiunto la deputata di Italia viva -. Da parte nostra non c'è mai stata una risposta dello stesso tenore perché abbiamo rispetto delle sue scelte. Non ci sono i presupposti per lavorare insieme, faremo un progetto diverso con chi ci sarà in vista delle europee".

La Boschi, poi, ha ripercorso le "rotture" del leader di Azione: "In un anno Carlo è riuscito a rompere con il Pd di Letta senza neanche un preavviso, con +Europa di Emma Bonino pochi giorni dopo, con noi, comunicandolo a mezzo stampa. Uno deve anche prendere atto che non è la persona più capace di costruire progetti comuni in politica". Quando la conduttrice le ha chiesto quale soglia spera di raggiungere il suo partito alle europee, la Boschi ha risposto: "La scommessa si perde quando non si rispettano gli impegni presi con gli elettori o quando non ci si batte fino in fondo per poterli rispettare. Si perde quando si perdono i propri valori. Detto questo, il risultato è importante, noi supereremo la soglia del 4% e faremo un buon risultato. E' importante però che noi continuiamo con un progetto europeista e riformista".

Qui l'intervento della Boschi a Tagadà

"Schlein? È la sesta stella": l'affondo di Renzi, come ridicolizza la dem

Infine, sul Pd ha detto: "Dirigenti e parlamentari del Pd prima hanno voluto e votato una riforma importante come il Jobs Act e oggi aderiscono al referendum della Cgil per cancellare quella stessa riforma che hanno votato". "Hanno un vuoto di memoria?", ha chiesto la Panella. E lei: "Non so se è quello o una mancanza di coraggio nel riaffermare delle idee nelle quali tuttora credono, perché poi parlandoci nei corridoi non è che hanno cambiato idea, semplicemente adesso c'è la Schlein che guida il partito e che dà quella linea e molti hanno paura di dire che la pensano diversamente. Magari è più rassicurante aspettare un inciampo della Schlein".