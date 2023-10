Daniele Capezzone: anche Luciana Littizzetto imbarazzata da Fabio Fazio

12 ottobre 2023 a

Da Israele a Mimmo Lucano passando per Patrick Zaki. A "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, il direttore editoriale Daniele Capezzone analizza come ogni giorno i quotidiani in edicola e mette in fila la "galleria degli equidistanti tra Israele e Hamas"

"Ci sono diverse manifestazione a sostegno del terrore, ahinoi, o comunque contro Israele. Lì stiamo. Anche se c'è un po' di controffensiva culturale: Mario Sechi su Libero, Nicola Porro sul Giornale, Claudio Antonelli sulla Verità, ma anche sul Corriere della Sera e il Foglio".

"Conseguenza delle politiche di Israele": Zaki "dimentica" la polemica e rincara la dose

Ieri è stata una giornata terremotata anche sulla giustizia. "La giudice Apostolico, per cui tifano Fatto e Stampa, prosegue imperterrita nella sua guerra al decreto immigrazione, e i 4 migranti liberati sono già irreperibili". Mimmo Lucano è stato condannato a 1 anno e 6 mesi, invece dei 13 anni in primo grado, "eppure lo festeggiano e gli danno la coppa - riflette Capezzone -. In effetti ha avuto un trattamento con i guanti bianchi, se la metà delle cose di cui era accusato le avessi fatte io dubito che avrei preso solo 1 anno".

"Abbiamo cambiato la puntata": salta Zaki da Fazio, pesante conferma

E Zaki? La sua intervista a Che tempo che fa slitta. "Luciana Littizzetto sembra un po' imbarazzata e parla di delicatezza da parte di Fabio Fazio".