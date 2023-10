Terrorista sul barcone? Ora i buonisti facciano "mea culpa"

Tommaso Lorenzini 18 ottobre 2023 a

Repetita iuvant, soprattutto per i duri d’orecchie. Sui barconi utilizzati per arrivare clandestinamente in Italia si annidano anche terroristi islamici: eppure qualcuno - a sinistra - lo dimentica, o finge di farlo. Per non incappare in nuove amnesie, ripubblichiamo l’articolo uscito lo scorso 14 ottobre.



«Va detta una parola molto chiara: i terroristi non sono mai arrivati con i barconi». Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, “Piazza pulita”, 12 ottobre. «Non un solo terrorista è venuto coi barconi, neanche uno». Massimo Giannini, ex direttore de La Stampa, “Otto e mezzo”, 12 ottobre. «Attenzione, i terroristi non sono mai entrati sui barconi».



Minniti: "Non un solo terrorista è venuto coi barconi", ecco il video (dal minuto 12.00)



Giannini: "I terroristi non sono mai entrati sui barconi": ecco il video (dal minuto 22.30)



Alessandro De Angelis, giornalista, “Otto e mezzo”, 10 ottobre, che aggiunge, «siccome a pensar male ci si indovina, cosa significa? Che stanno cercando (quelli al governo, ndr) di coprire la déblâce sull’immigrazione per poter dire «ci sono i terroristi sui barconi” e arrivare a delle misure speciali tipo quelle che sta facendo il signor Sunak» in Inghilterra.

Parole in libertà che fanno seguito alla dichiarazione di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, al Corriere della Sera: «I terroristi hanno più facilità a entrare sui barconi».