Terrorismo, Capezzone: "Ecco la lista di chi va espulso subito"

18 ottobre 2023

L'attentato di Bruxelles è l'ennesimo caso che ci riguarda da vicino: il terrorismo non è andato via e spesso la politica delle porte aperte ha generato quell'humus su cui prolifera il radicalismo islamista col kalashnikov in mano. Ed è per questo motivo che di fatto vanno messe sul campo misure chiare che permettano espulsioni immediate per tutti i fanatici. La "ricetta" di Daniele Capezzone.