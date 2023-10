Elly Schlein, gaffe a DiMartedì: "Il governo trova soldi solo per i condoni"

19 ottobre 2023 a

a

a

Una roboante figuraccia, quella rimediata da Elly Schlein in televisione. Riavvolgere il nastro fino a martedì sera, 17 ottobre, quando la segretaria Pd, poco dopo la strage all'ospedale nella Striscia di Gaza, si trovava in studio a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7.

La leader dem ovviamente parla di quanto accaduto nella Striscia, arrivando a dare la colpa per quanto accaduto, improvvidamente, proprio a Israele. Peccato che quanto emerso nelle ore successive abbia reso ben chiaro come la responsabilità dell'attacco è assolutamente incerta. Anzi, con discreta probabilità potrebbe trattarsi del "fallimento" di un razzo lanciato proprio da Hamas.



Ma Schlein un'altra figuraccia la rimedia su altro. La rimedia parlando della manovra e del governo. In primis afferma che "hanno tagliato la sanità, stanno tagliando i servizi alle persone". Ma Floris le fa notare: "Beh, tre miliardi in più". Indomita, rilancia: "Sbloccassero il tetto alle assunzioni nei reparti!". Ma ancora una volta il conduttore la rintuzza: "Beh, poi bisogna pagarli e i soldi non ci sono". Ed eccoci al clamoroso sfondone di Elly, che controreplica: "Ma li hanno trovati per fare i condoni!". Attimi di gelo in studio, poiché i condoni servono a far cassa, sono insomma a conto zero. Non a caso, Floris la gela: "No, hanno fatto i condoni per cercare i soldi, in realtà". Imbarazzo, siderale, per Elly Schlein. E anche sul volto di Floris appare una smorfia che la dice lunghissima...