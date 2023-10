Repubblica, "Meloni ci calpesta": Cattaneo smaschera Molinari

29 ottobre 2023 a

Repubblica ci prova, ma viene smascherata. Questa mattina sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari è apparsa un'intervista ad Alessandro Cattaneo titolata: "La Meloni ci calpesta". Una frase che il forzista non ha mai pronunciato e per rendersene conto basta leggere ciò che ha davvero detto l’azzurro al quotidiano romano. Insomma il tentativo di Repubblica di seminare veleni all'interno della maggioranza non ha prodotto risultati.

Infatti è stato lo stesso Cattaneo su facebook a smentire in modo categorico il titolo dell'intervista con una precisazione netta che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Questa non deve essere la legge di bilancio delle nuove tasse, bisogna togliere l’aumento della cedolare secca e trovare una soluzione stabile per risolvere al problema dei crediti incagliati del super bonus. Anche i nostri alleati del centro destra hanno la nostra stessa sensibilità e troveremo la soluzione migliore per tutti, innanzitutto per i cittadini", ha affermato su Facebook Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, postando la sua intervista a Repubblica.

E qui arriva l'affondo su Molinari: "Mi riconosco completamente nel testo, per niente nel titolo, dove leggerete una frase che non ho mai detto 'Meloni ci calpesta'. Ma tant’è", conclude. Caso chiuso, ma ormai è palese il tentativo di una certa stampa progressista di usare fantasia e titoli finti per minare la tenuta della maggioranza. L'ultimo gioco sporoc di chi non si rassegna a rispettare il voto espresso dagli italiani il 25 settembre del 2022.