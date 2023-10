Pd, Rita Rossa: "Israele stato assassino, è terrorismo". Imbarazzo tra i dem

30 ottobre 2023 a

Il problema per la ex sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa, è che Israele "è uno stato assassino". La consigliera comunale del Pd, prima cittadina di Alessandria dal 2012 al 2017 e presidente della Provincia dal 2014 al 2017, ha infatti postato sul suo profilo Facebook alcuni scatti di gente in piazza con le bandiere della Palestina e ha scritto: "A Gaza è in corso una strage di civili innocenti! No al terrorismo di Hamas e al terrorismo di Stato di Netanyahu".

Quindi ha proposto una risoluzione del conflitto: "Due popoli in due Stati a cominciare dalla liberazione della Palestina e al ripristino dei confini stabiliti dai trattati di Oslo"

Del resto anche la segretaria del suo partito, Elly Schlein, ospite ieri sera 29 ottobre di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Canale Nove, ha detto che "una forza di sinistra non deve dismettere una prospettiva di pace. Che vuol dire ’due popoli due Stati'. È un presupposto necessario anche per garantire la sicurezza di Israele", ha precisato la leader del Pd. Che ha anche spiegato, riferendosi alla manifestazione organizzata dal Partito democratico per l'11 novembre, che "noi scendiamo in piazza con tutte le persone che vogliono difendere la sanità pubblica, che vogliono il salario minimo, con chi si batte per il diritto alla casa, con chi vuole salvare il pianeta e sostiene la giustizia climatica e con chi vuole i diritti civili e i diritti sociali".

La manifestazione"è aperta a tutte le persone, realtà sociali e forze politiche che vogliono costruire un futuro più giusto, è nata prima della vicenda di Gaza e Israele ma non può solo essere una manifestazione per la giustizia sociale e climatica, sarà anche una manifestazione per la pace e la protezione di tutti i civili"