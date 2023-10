Augusta Montaruli zittisce la grillina Baldino: "Una disgrazia sulla casse dello Stato"

30 ottobre 2023 a

Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento Cinque Stelle ci va giù duro e usa toni che rasentano l'insulto per commentare la manovra varata dal governo: "Rieccoli, la dittatura finanziaria e i burocrati di Bruxelles, le loro sagome sono scolpite nella seconda manovra di bilancio targata Meloni. Chi l’avrebbe mai detto che sarebbero ritornati proprio con Giorgia Meloni al governo! Oggi scopriamo, da una delirante intervista del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, che l’obiettivo principale di Meloni e del suo partito è quello di ’rassicurare i mercati, come un Monti o un Draghi qualunque", afferma in una nota.

E ancora: "La politica, del resto, è fare delle scelte. Loro hanno scelto di aumentare le tasse, sacrificare misure a sostegno di famiglie e imprese, della sanità pubblica, delle pensioni sull’altare della dittatura finanziaria che volevano invece combattere. E alla domanda ’cosa manca a questa manovra?’ il buon Foti risponde ’mancano provvedimenti clientelari come il reddito di cittadinanza, ma ne facciamo volentieri a menò. Che il governo faccia volentieri a meno di misure fondamentali come il reddito di cittadinanza o il salario minimo non mi stupisce, visto che sono lautamente pagati dagli italiani, ciò che invece mi sconvolge è la spregiudicatezza e il cinismo con cui affrontano questioni come la povertà assoluta e il lavoro povero. Una disonestà intellettuale - continua Baldino - e una amoralità disarmante da parte di un partito che si era presentato al popolo italiano con il volto di donna, madre, cristiana che ora gli volta le spalle, eludendo anche il principio basilare della cristianità, quello della solidarietà e della misericordia, visto che considerano i poveri e gli ex percettori di reddito dei parassiti, dediti al clientelismo e colpevoli della loro condizione sociale ed economica. Si arrangino, quindi, i cittadini in difficoltà, l’obiettivo è quello di rassicurare i mercati, facendo cassa su pensionati, disabili, donne, sanità pubblica".

Parole durissime a cui ha risposto il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli: "Le parole del vicecapogruppo M5S a Montecitorio, Vittoria Baldino, che attacca il governo Meloni e il presidente Foti, confermano la superficialità grillina. Il Reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà, né aiutato le fasce più debole in compenso è gravata sulle spalle di tutti gli italiani. La collega Baldino evidentemente non comprende inoltre cosa vogliano dire per le casse dello Stato dieci aumenti dei tassi di interesse voluti dalla Bce. Con loro l’economia e l’occupazione andava a picco e questo fallimento sui mercati lo pagavano gli italiani non certo Conte & co. che tuttavia stavano sempre con il piattino in mano nei consessi europei ed internazionali". Infine ha aggiunto: "A proposito di film, non si capisce quale storia stia raccontando l’esponente Cinquestelle: a noi ci ricorda ’Lo smemorato di Collegnò dal momento che dimentica i danni provocati oltre che dal reddito di cittadinanza, anche dalle altre sciagurate misure come il superbonus, che ha causato un buco da 20 miliardi o l’altra disgrazia che è stata il bonus facciate".