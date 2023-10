Dritto e Rovescio, Montaruli spezza i sogni della sinistra: "Il principale nemico, oggi"

30 ottobre 2023 a

Nell'ultima puntata di domenica 29 ottobre di Dritto e Rovescio, il talk show in onda in prima serata su Rete quattro, Paolo Del Debbio ha dato ampio spazio al conflitto tra Israele e Hamas, con un’analisi sulle conseguenze della guerra e sul rischio terrorismo in Italia. Tra gli ospiti che hanno accompagnato il conduttore nel corso della serata, Augusta Montaruli, Brando Benifei e Susanna Ceccardi.

E proprio la vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia ha detto "che il pericolo terrorismo c'è e infatti il governo nei giorni scorsi ha chiarito come il principale rischio in Italia - nonostante abbiamo un sistema di sicurezza efficiente - siano i lupi solitari, persone che in maniera del tutto autonoma e fomentate anche da parole che ho sentito", prosegue Augusta Montaruli, "prendano l'iniziativa di fare degli atti di violenza".

"Il principale nemico dei palestinesi è Hamas"



Quindi la deputata di Fratelli d'Italia sottolinea: "Chiariamo, Hamas è una organizzazione terroristica e chiunque abbia a cuore non soltanto Israele ma il popolo palestinese", conclude Augusta Montaruli, "dovrebbe dire in modo altrettanto chiaro che il principale nemico dei palestinesi è Hamas".

Ma che Hamas sia una organizzazione terroristica non riesce proprio a dirlo l'imam di Terni anche lui ospite in trasmissione Mimoun El Hachmi: "Tutti e due sono terroristi, sia Hamas sia Israele. Tutti e due devono rispettare i diritti umani e il diritto internazionale".