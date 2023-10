Sondaggio Mentana, Fdi cresce ancora e Lega in doppia cifra. Ma c'è un crollo verticale

30 ottobre 2023 a

Il caso Giambruno e lo sbraitare della sinistra sulla manovra non indeboliscono affatto Giorgia Meloni e il tutto il centrodestra. A testimoniarlo è il sondaggio Swg per Tg La7 che di fatto sottolinea la tenuta della coalizione e anche la crescita di Fratelli d'Italia. Il partito del premier infatti guadagna uno 0,3 per cento e sale al 29 per cento, a un soffio da quota 30. La Lega mantiene la doppia cifra e rispetto a una settimana fa il partito di Matteo Salvini è stabile al 10,2 per cento. Forza Italia lascia per strada uno 0,1 ed è stabile al 6,2 per cento. Cresce anche il Pd che è al 20,2 per cento e guadagna uno 0,4 per cento.

Ma tra le fila delle opposizioni bisogna segnalare la caduta del Movimento Cinque Stelle che da qualche settimane perde punti su punti. Negli ultimi sette giorni il partito di Giuseppe Conte ha perso lo 0,3 per cento e adesso è al 16,1 per cento, quasi 4 punti dietro al Pd. In questo momento il derby che si gioca sul campo dell’opposizione lo sta vincendo la Schlein. In calo anche Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,2 per cento e si ferma al 3,7.



Invariata la percentuale di Verdi e Sinistra Italiana fermi al 3,5 per cento come sette giorni fa. Guadagna uno 0,1 per cento Italia Viva di Matteo Renzi che adesso è al 2,8 per cento. Perde invece lo 0,2 per cento +Europa di Emma Bonino che si ferma al 2,2 per cento. Insomma il centrodestra in questi sette giorni di fatto ha mantenuto il vantaggio sul centrosinistra. Un campo prgressista in cui regan sovrana la confusione..