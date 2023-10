Il sondaggio di Repubblica & co sul presidente: una garanzia per la Meloni

Leporello 31 ottobre 2023 a

Una garanzia. Dice il sondaggio che adesso il Presidenzialismo potrebbe anche essere la soluzione giusta per curare questa nostra disgraziatissima Italia. Dice che oggi come oggi l’elezione del Capo dello Stato comincia a piacere alla gente che piace e pure a tutti quei buoni, giusti e inclusivi che c’hanno sempre avuto le loro belle perplessità.

Dice anzitutto - sempre il sondaggio pubblicizzato dalle fattucchiere nostre, i giornali di John Elkann, Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo - della splendida novità che emerge: ben 2 connazionali su 3 stimano tantissimo, incredibilmente tanto, il nostro stimatissimo presidente della Repubblica che è visto quale elemento di «garanzia».

Non dice il sondaggio, ma lo si deduce, che purtroppo il Premierato cui sta lavorando alacremente Giorgia Meloni non va affatto bene. Forse perché, con questi chiari di luna e siffatta opposizione, potrebbe sì essere una «garanzia», ma per lei medesima.