Sondaggio-Mannheimer sul caso-Giambruno, "il 63,1%": sinistra in tilt

28 ottobre 2023 a

a

a

A sette giorni dall'annuncio della separazione da Andrea Giambruno, Giorgia Meloni smentisce i gufi all'opposizione. La polemica che ha visto protagonista l'ex compagno non scalfisce il gradimento del premier. Anzi. La Supermedia realizzata da YouTrend conferma il primo posto di Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni ottiene un 28,9 per cento, mentre il Pd ormai non varca neppure la soglia psicologica del 20 per cento. I dem guidati da Elly Schlein si fermano al 19,7. In calo anche il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte e grillini si attestano al 16,2 per cento perdendo lo 0,1. Bene invece Lega e Forza Italia: il partito del vicepremier Matteo Salvini si trova poco sotto la doppia cifra, stabile al 9,5. Buone notizie anche per Forza Italia. Gli azzurri guadagnano lo 0,1 e si portano al 7,1 per cento.

Ma non finisce qui. A confermare l'alto gradimento nei confronti del presidente del Consiglio anche un sondaggio diffuso da PiazzaPulita, trasmissione che filo-governativa non è. A realizzarlo il sondaggista Renato Mannheimer, convinto che il premier "mantiene anche dopo questo episodio una vasta popolarità". A corredo un cartello sulla correttezza dei protagonisti della vicenda: Meloni, Giambruno, Antonio Ricci di Striscia la Notizia e Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset. Risultato? "Il massimo punteggio della correttezza lo prende Meloni": 63,1 per cento, seguita nell’ordine da Berlusconi, Ricci e dall’ex compagno.

Ma quale "crisi"? Meloni, il sondaggio di Mentana fa impazzire la sinistra, il caso è chiuso

Tornando ai partiti, Mannheimer vede Fratelli d’Italia al 28,6 per cento, in crescita di tre decimali rispetto a sette giorni fa. Il Partito Democratico al 19,6 per cento, i Cinque Stelle al 16,5, la Lega al 9,6, Forza Italia al 6,8, Azione di Calenda al 3,9, Verdi-sinistra al 3,4, Italia Viva di Renzi al 2,8, più Europa 2,4, Per l’Italia di Paragone al 2 e Noi moderati allo 0,8.