Capezzone, "il reato di Soumahoro? Lo sputtanam***o totale, come nascondono tutto"

Nel suo Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi, Daniele Capezzone registra lo "sforzo titanico dei giornaloni". La missione, sottolinea il direttore editoriale di Libero con un misto di sgomento e ilarità, è: come nascondere ai lettori le cattive notizie per la Soumahoro family.

Tema: l'ascesa e caduta di una figurina, ovvero come la sinistra inventa "icone" e poi le scarica. E quanto (non) pubblicano molti quotidiani d'area è decisamente illuminante.

"Soumahoro? Più parenti di parlamentari arrestati che voti": la Lega demolisce Bonelli



"Parliamoci chiaro, uno che fonda tutta la sua carriera politica sui migranti e gli stivali non è che può dire che non si era accorto di nulla di quanto gli girava intorno", ricorda il direttore editoriale di Libero, secondo cui il reato - per così dire - di cui si ì è macchiato Soumahoro è quello di "sputtanamento totale".

"Per questo piacciono i clandestini": lady Soumahoro in marette, Salvini picchia durissimo

"E' come se si scoprisse che nella casa di un politico che avesse costruito tutta la sua carriera sui diritti Lgbtq si stampava materiale omofobo. Sarebbe seppellito di risate". Tuttavia, nota, i tre giornali maggiori, cioè Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, mimetizzano la notizia. Occorre dotarsi del classico microscopico potentissimo per decifrarla.