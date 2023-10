Soumahoro, il grave sospetto di Gasparri: "Perché li hanno arrestati ora"

31 ottobre 2023 a

Maurizio Gasparri non è il tipo che usa giri di parole. Il senatore di Forza Italia ha commentato l'arresto della suocera e della moglie del parlamentare, paladino dei migranti, Aboubakar Soumahoro. E Gasparri ci va giù pesante: "Ovviamente garantisti per tutti sempre, attendiamo gli sviluppi della vicenda Soumahoro e dintorni. Ci meraviglia la tempistica di questi arresti di moglie e suocera del deputato fortemente voluto alla Camera dalla sinistra di Bonelli e Fratoianni", ha affermato il senatore azzurro.

Poi lo stesso Gasparri ha aggiunto: "Gli arresti si dispongono per ragioni specifiche, come ad esempio il rischio di occultamento o inquinamento di prove o il rischio di reiterazione del reato. In tutti questi mesi gli indagati hanno avuto probabilmente mano libera e non comprendiamo un intervento ritardato", argomenta Gasparri, "che o non era necessario, o, diversamente, doveva avere altri tempi. Misteri della giustizia italiana. Quindi vedremo gli sviluppi".

Che fine hanno fatto i soldi, in che porcilaie tenevano i migranti: Soumahoro, perché arrestano moglie e suocera

Vai cordato che Soumahoro non è indagato. Gasparri però ricorda il doppio moralismo del parlamentare con gli stivali: "Quel che possiamo dire - riprende Gasparri - è che tutta questa vicenda ruota attorno al non indagato Aboubakar Soumahoro, il cui operato è da tempo al centro di sorprendenti inchieste giornalistiche. Anche queste tutte da verificare. Certo è che alcuni hanno fatto prima a fare carriera politica grazie alla sinistra indossando gli stivali altrui, che a risolvere le sofferenze umane di cui parlavano, non si sa se per risolverle o se per avere una ribalta foriera di improvvisate e immeritate carriere". Infine la stoccata: "La vicenda comunque ha già suscitato forti dubbi e consiglia maggiore cautela quando i futuri Soumahoro busseranno alla porta della sinistra cercando seggi in Parlamento. Per il resto - conclude - auguriamo assoluzioni per tutti, ma anche fine della retorica che accompagna le scalate di personaggi che sembrano usciti dal film ’Il moralista' del mitico Alberto Sordi".