Fazzolari da Porro, elogio alla Meloni: "Ritmi di lavoro mai visti prima"

"Giorgia Meloni ha dei ritmi di lavoro che io non ho mai visto, non ho mai visto una tale determinazione. Non l'ho mai vista stanca ed è questo mi preoccupa, perché io invece non riesco a reggere quei ritmi". Sono le parole di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, responsabile dell'attuazione del programma di governo, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4.

"Il clima è veramente ottimo nel governo, politicamente e umanamente", ha spiegato l'uomo-macchina di Fratelli d'Italia, storico braccio destro della premier. "Meloni, Salvini e Tajani hanno dedicato la loro intera vita alla politica. Oggi hanno costituito un governo di centrodestra eletto dal popolo. Se questo governo dovesse fallire - ha aggiunto - sarebbe non solo un fallimento politico, ma anche umano, vorrebbe dire che avrebbero sbagliato l'intero percorso di vita. Questo vuol dire che sono determinati a fare bene e portare a casa grandi cose, come ad esempio la riforma costituzionale a cui teniamo enormemente".

Al di là della crisi internazionale di Israele e Hamas, il banco di prova nel quale è impegnato l'esecutivo è la legge di bilancio. "La manovra finanziaria criticata sia da Confindustria sia dalla Cgil? Vuol dire che siamo sulla buona strada", ironizza Fazzolari incalzato da Porro sulla questione.

Per venerdì è invece atteso il testo del governo sulla riforma costituzionale. "L'intenzione - spiega il sottosegretario - è quella di tenere immutati i poteri del presidente della Repubblica. Noi ci siamo presentati ai cittadini dicendo che avremmo fatto una riforma in senso presidenziale, eleggendo il capo del governo. Il sentimento diffuso, non solo delle forze politiche, ma degli italiani, è di mantenere una figura di garanzia che è il presidente della Repubblica". Anche su questo tema, si prevedono le barricate delle opposizioni.