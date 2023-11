Capezzone, rassegna scorrettissima: "Chiamate l'ambulanza", poi la bordata sulle iene di Putin

03 novembre 2023 a

Daniele Capezzone nella sua rassegna scorrettissima affronta il tema del presunto scherzo telefonico a Giorgia Meloni. Una vicenda che di "scherzoso" ha davvero poco. I due comici che hanno chiamato il premier sembrano due agenti degli 007 russi. E le parole di "Lexus", colui che materialmente ha parlato al telefono con il premier, sembrano andare in questa direzione. A La 7 ha difeso in modo chiaro l'invasione russa dell'Ucraina e ha affermato di non voler fare lo stesso scherzo a Vladimir Putin. Una dichiarazione che alza il velo sulla vera identità di questi "burloni". Intanto la vicenda di questa telefonata viene usata dagli avversari della Meloni per colpire il suo staff. Infine Capezzone torna anche sul caso di Lucca Comics: "Chiara Valerio su Zerocalcare: “Portare il corpo” a Lucca o no? Chiamate l’ambulanza". Guarda il video