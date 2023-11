Sondaggio Ixè, Elly Schlein "divorata" anche da Santoro: le cifre

03 novembre 2023 a

a

a

Il Partito democratico è in costante calo. La guida di Elly Schlein sembra non aver dato i suoi frutti. Anzi, rispetto a un mese fa i dem perdono ulteriori consensi. Lo certifica il sondaggio di Ixè. Mettendo a confronto i dati del 3 novembre e quelli del 3 ottobre, il risultato che salta all'occhio è quel -1,2 per cento di differenza. Se, infatti, il mese scorso il Pd si trovava sopra la soglia "psicologica" del 20 per cento (20,6), lo stesso non si può dire del periodo attuale con Schlein ferma al 19,4. Un colpo basso se si considera che nello stesso lasso di tempo, Fratelli d'Italia perde solo due decimali, posizionandosi al 29,7 per cento.

E arriva proprio mentre l'istituto "conteggia" anche la Lista pacifista di Michele Santoro. Quest'ultima raggiunge l'1,4 per cento, poco più di quanto perso dai dem. Che dunque Santoro sia la causa della disfatta-Schlein? Chissà. Certo è che nessuno, o quasi, cala quanto il Pd. Il Movimento 5 Stelle perde lo 9,3 per cento e scende al 16,6. In calo anche la Lega che passa dall'8,5 all'8,1.

Kefiah, gilet arancione e bandiera della Palestina: che confusione la piazza del Pd

In quota centrodestra guadagna invece qualcosa Forza Italia che si lascia alle spalle il 6,8 per ottenere un 7 per cento. E ancora, è la volta di alleanza Sinistra italiana-Verdi (dal 3,6 al 3,8). Al centro Azione perde mezzo punto (3,4 per cento) mentre Italia viva di Matteo Renzi guadagna quasi la stessa percentuale passando dal 2,1 al 2,5. Smottamento significativo di +Europa (2,1, -0,6). Per l'Italia di Paragone lievissima flessione (dal 2,1 al 2 per cento), mentre Noi moderati resta stabile allo 0,9.