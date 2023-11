Maltempo, la sinistra grida "apocalisse" e copre il non fatto

04 novembre 2023 a

Il maltempo flagella l'Italia e la Toscana in particolare. Già, la rossa Toscana. E la sinistra che fa? Presto detto: accusa il governo. Il più classico dei "piove, governo ladro". Ma c'è ben poco da ridere. Il punto è che la sinistra tenta di sfruttare la cosiddetta "apocalisse green" per coprire tutto il non-fatto relativo agli anni in cui hanno governato, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Daniele Capezzone, su Libero di sabato 4 novembre, ci spiega questo ultimo "curioso" paradosso.

