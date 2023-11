In Mezz'Ora, Paolo Gentiloni: "Clima, pagheremo prezzi terribili"

05 novembre 2023 a

a

a

Si parla di maltempo a In Mezz'ora. Tra gli ospiti di Monica Maggioni anche Paolo Gentiloni. È lui, commissario europeo agli Affari Economici, a parlare di "fragilità italiana di fronte al cambiamento climatico" e a mettere in guardia: "Sarà un problema". Ospite nella puntata di domenica 5 novembre su Rai 3, Gentiloni spiega che "la tempesta di 10 giorni fa nell'Atlantico ha provocato danni in molti paesi, ma da noi c'è una fragilità vicino ai corsi d'acqua che se non ce ne prendiamo cura, ne pagheremo prezzi terribili". Da qui la frecciata al governo: "I fondi ci sono sempre, non è un problema di mancanza di soldi, manca la determinazione e la costanza dell'intervento".

Sempre su Rai 3, Gentiloni è tornato sul Patto di Stabilità, arrivando a dire che con la sospensione delle regole "non andremo oltre il 2023". E ancora: "L'obiettivo che tutti" i Paesi Ue "si debbono porre è di raggiungere nelle prossime settimane un'intesa politica sulle nuove regole di bilancio. Se la raggiungiamo, poi la creatività per creare o immaginare periodi transitori" verso l'adozione delle nuove norme "penso sia infinita negli uffici di Bruxelles".

Insomma, il buon esito dei negoziati è decisivo "non solo per il nostro Paese. ma anche per Paesi come la Francia". E sulle regole ammette: "Quelle che esistevano non sono adeguate perché sono troppo severe al punto che non vengono applicate", ma la Commissione ha messo sul tavolo una proposta con norme "più flessibili". "Vedo le resistenze e capisco le differenze" tra i Paesi "dal punto di vista culturale, ma un accordo si dovrà trovare".