Giulia Bongiorno risponde a Grillo: "Trasforma il dolore in farsa da show"

"Ho riferito che la mia assistita in aula ha dichiarato di essere devastata e di aver tentato il suicidio, un dolore immenso, questa sofferenza è stata trasformata da Grillo in una farsa inserendola in uno show": Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato nonché avvocato difensore della ragazza che accusa il figlio di Grillo e altri suoi tre amici di stupro, lo ha detto commentando le parole del comico, ospite ieri a Che tempo che fa su canale Nove. "Questo è gravissimo, gravissimo - ha aggiunto la Bongiorno - perché la donna viene massacrata due volte".

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, che ha scelto la trasmissione di Fabio Fazio per tornare in tv dopo nove anni di assenza. si è scagliato ieri sera contro la senatrice della Lega dicendo: "È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali dove c'è una causa a porte chiuse" E ancora: "È inopportuno, così si mischia tutto". Parole di fronte alle quali il conduttore ha replicato: "È inopportuno anche parlarne, però, di questa cosa in televisione. Di questa vicenda non si parla".

Nello studio di Fazio, il garante del M5s ha dato spettacolo: "Sono qui per capire se sono il peggiore - ha detto - se ho peggiorato questo Paese, non è una battuta. Dopo l'ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a fan**lo sono al governo quindi sono il peggiore".