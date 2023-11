Sondaggio, i grillini scivolano a meno 6 dal Pd: crollo verticale

13 novembre 2023 a

Dramma per il Movimento 5 Stelle, che scivola a meno 6 dal Partito democratico nel sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per SkyTg24. Se i dem di Elly Schlein guadagnano uno 0.4% rispetto al 6 novembre e salgono così al 19,6; i grillini di Giuseppe Conte invece perdono lo 0,5% scendendo al 13.7. Un duro colpo per i pentastellati, che arriva all'indomani delle dichiarazioni di Beppe Grillo a Che tempo che fa da Fabio Fazio. "Sono qui per capire se sono il peggiore, se ho peggiorato questo Paese, non è una battuta. Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a fan**lo sono al governo quindi sono il peggiore. Sono qui per capire se devo continuare o meno", ha detto ieri sul canale Nove.

Al primo posto resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile al 29,5%. A seguire, dopo Pd e M5s, troviamo la Lega di Matteo Salvini che in leggera flessione dello 0,2 si attesta al 9,3%. Piccolo calo di Forza Italia ora al 5,5 (-0,5%). In crescita invece Azione di Carlo Calenda, che guadagna uno 0,2 e sale al 4,4. Subito dopo c'è l'Alleanza Verdi-Sinistra al 3,3 (+0,1%).

In fondo alla classifica ci sono Italia viva di Matteo Renzi e +Europa, entrambi al 2,5%. Mentre il primo partito ha perso uno 0,1 rispetto all'ultima rilvazione, il secondo invece ha acquistato uno 0,1. Infine ci sono Per l'Italia al 2,3% (+0,1) e Noi Moderati all'1,9 (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra perde lo 0,6 e si attesta al 46,2%; mentre il centrosinistra acquista uno 0,6 e sale al 25,4.