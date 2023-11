Premierato, Sergio Mattarella firma in 24 ore

16 novembre 2023 a

Sergio Mattarella avrebbe firmato in tempi brevissimi l’autorizzazione di trasmissione alle Camere del ddl sul premierato. Lo scrive Adalberto Signore sul Giornale, spiegando che queste voci provenienti direttamente dal Quirinale servirebbero a dare un segnale chiaro: "Il capo dello Stato non ha alcuna intenzione di diventare un interlocutore di un confronto che, nei fatti, riguarda anche e soprattutto i poteri del presidente della Repubblica". La tempistica, dunque, sarebbe stata strettissima.

Mattarella è rientrato dal suo viaggio istituzionale tra Corea del Sud e Uzbekistan sabato 11 novembre alle 18, mentre il testo ufficiale del ddl sul premierato gli sarebbe stato consegnato martedì 14, come ricostruisce il Giornale. Il via libera nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 novembre. Il presidente della Repubblica, insomma, avrebbe firmato nell'arco di 24 ore. E ora resta in attesa delle valutazioni del Parlamento.

La maggioranza, infatti, è pronta a ricevere il ddl e ad analizzarlo in commissione Affari costituzionali del Senato già la prossima settimana. Si inizierà con le audizioni, in primis quella del giurista Sabino Cassese. Il presidente degli Affari costituzionali di Palazzo Madama, Alberto Balboni di FdI, spera di "licenziare il provvedimento per l’Aula entro due mesi". Il che vuol dire che la maggioranza sarebbe pronta ad approvare la riforma di premierato in prima lettura anche alla Camera prima delle elezioni europee in programma il 9 giugno.