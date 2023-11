Elly Schlein a PiazzaPulita: "Allo sciopero ci saremo pure noi", sfida al governo

16 novembre 2023 a

Elly Schlein, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata di oggi 16 novembre, annuncia che il Partito democratico sarà presente allo sciopero di domani 17 novembre di Maurizio Landini e attacca il governo di Giorgia Meloni. "Noi sosteniamo fortemente le ragioni dello sciopero e il diritto costituzionale, sacrosanto, allo sciopero. Quindi domani il Pd ci sarà con una delegazione", afferma la segretaria del Partito democratico. "Ci vuole talento per fare una manovra che riesce a prendere le critiche sia dei sindacati che di Confindustria: il governo ci è riuscito", ironizza.

E ancora, prosegue Elly Schlein nell'intervista: "Molti cittadini sono scontenti del governo e il governo si aspetta pure che lavoratori stiano zitti e buoni, noi non si stiamo e consideriamo quello del governo un atteggiamento inaccettabile verso i lavoratori". Il governo, conclude la leader dem, "ha messo zero sul trasporto pubblico locale e se fossi il ministro Salvini mi occuperei di questo, altro che le parole vergognose di questi giorni".

Poi parla del salario minimo: "Sono 9 mesi che discutiamo sul salario minimo. Ieri il governo ha fatto un emendamento per rinviare sine die la discussione, sottraendo la discussione al Parlamento. Quindi non vedo alcuna sproporzione" rispetto allo sciopero generale. "Sa chi non può aspettare? Quei lavoratori che non arrivano a 9 euro l’ora". Un emendamento quello della maggioranza "pericoloso perché non fa valere, sulla contrattazione collettiva, i contratti sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e questo è dumping salariale, spinge i salari al ribasso".