Sovranismo vietato in Italia, per i compagni è legittimo solo quello degli altri

19 novembre 2023

In Italia la parola "sovranismo" è vietata. Curioso, se dal 7 ottobre in poi i progressisti, riferendosi al conflitto tra Israele e Hamas, continuano ad insistere sul concetto "due popoli e due stati". Proprio come i "sovranisti". Il punto è che il "sovranismo" è lecito, legittimo e accettato in tutto il mondo. Tranne che da noi: per i compagni sono legittimi soltanto i sovranismi altrui.

