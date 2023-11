Francesca Pascale "candidata in Parlamento": indiscreto-bomba

19 novembre 2023 a





Da anni si vocifera di una discesa in campo di Francesca Pascale. Già dai tempi della rottura con Silvio Berlusconi. Oggi che il Cav non c'è più, e che la sua ex compagna si è rifatta una vita accanto a Paola Turci sublimando il suo impegno sociale e politico per i diritti della comunità Lgbtq, la strada potrebbe essere davvero spianata.

A sostenerlo è il settimanale Oggi, che definisce la politica attiva "da sempre il sogno" della 38enne. Dopo essere stata ospite in vari talk show, ultimo Otto e mezzo da Lilli Gruber, la Pascale "sta lavorando alla nascita di una onlus che, senza scopi di lucro, avrà come mission la tutela dei diritti delle minoranze", ricorda Oggi. Ma non finisce qui.

La Pascale, spiega l'indiscreto, "sarebbe assai corteggiata da un importante partito dell'opposizione. Candidatura alle imminenti Europee o alle future Politiche?". Pd? Movimento 5 Stelle? +Europa? I sinistrissimi di Alleanza Verdi-Sinistra italiana? Oppure i più moderati Azione o Italia Viva, sicuramente più vicini politicamente a Forza Italia rispetto al resto dei compagni?

Difficile dirlo, a oggi, anche perché una bandierina Lgbtq, purtroppo, fa comodo a tutti e tutti fanno a gara per sbandierarla. Anche perché, già sul finire della sua relazione con Berlusconi, Francesca era stata utilizzata dal centrosinistra come un'arma per sparare a pallettoni sul resto del centrodestra, Salvini e Meloni in testa.