Meloni: "Io patriarcale? Che coraggio". La foto con cui zittisce la sinistra

Con una foto pubblicata sul suo profilo Facebook e un breve messaggio, Giorgia Meloni mette a tacere la sinistra che dopo l'ultimo femminicidio, l'uccisione di Giulia Cecchettin, giovane studentessa veneziana di 22 anni, ammazzata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ha gridato contro la cultura maschilista e patriarcale della destra. "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo", ha scritto la presidente del Consiglio.

Quindi la premer passa dal generale al particolare: "Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera (Otto e mezzo, sul La7, del 20 novembre, ndr) - dice infatti Giorgia Meloni - è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di ’cultura patriarcale' della mia famiglia. Davvero senza parole".

Ed ecco l'immagine che accompagna il post su Facebook che la ritrae infatti con la figlia Ginevra in braccio, a pochi giorni dalla nascita, insieme alla madre e alla nonna della stessa Giorgia Meloni. Come tutti sanno, la premier è cresciuta senza il padre, circondata dall'affetto della mamma, della nonna e della sorella Arianna. Insomma, nulla di più lontano da un modello patriarcale e machista.