Italia-Albania, si spaccano le opposizioni: crisi profonda tra 5s e Pd

Sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani rispetto al memorandum Italia-Albania sui migranti le opposizioni tentano il fronte unitario. Secondo quanto si apprende da alcune agenzie di stampa, infatti, Pd, Azione, Iv, Avs e Più Europa avrebbero lavorato a un testo comune da presentare e votare congiuntamente dopo l’intervento del vicepremier, in cui si impegna il governo a ratificare in Parlamento l’accordo sottoscritto con Tirana.

Al tavolo, secondo quanto viene riferito, avrebbe partecipato in un primo momento anche il Movimento 5 Stelle, che avrebbe però poi deciso di presentare una propria risoluzione. "Non c’è mai stato un lavoro per fare una risoluzione unitaria, abbiamo lavorato da subito alla nostra - spiegano però fonti pentastellate - L’immigrazione è un tema complesso e articolato e presenteremo le nostre proposte. La necessità della ratifica dell’accordo in Parlamento, comunque, è al primo punto del nostro testo" La decisione finale sulla risoluzione unitaria verrà presa - viene spiegato - dopo l’intervento di Tajani.

E cosa ha detto il ministro? Intanto che "l’Italia ha riportato l’immigrazione al centro del dibattito europeo". "In questa cornice si inserisce il protocollo di collaborazione con l’Albania, Paese amico e che continueremo a sostenere nelle sue aspirazioni europee. La vitalità dei rapporti bilaterali si fonda su legami storici e profondi, che riguardano anche la sicurezza", ha proseguito il ministro. "Abbiamo eccellenti livelli di integrazione per quanto riguarda la lotta al traffico di stupefacenti e alla criminalità. Intensa è anche la cooperazione giudiziaria. Con l’Albania siamo in procinto di firmare un accordo in materia di pensioni e previdenza sociale. Con questo accordo si arricchisce di una nuova importante componente", ha aggiunto Tajani.