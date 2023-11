Pd, la mossa di Renzi a Firenze e quel sondaggio: Schlein rischia grosso

21 novembre 2023 a

a

a

Sinistra spaccata a Firenze: per le prossime amministrative, la dirigenza dem, come si legge sul Tempo, si sarebbe convinta a non organizzare le primarie e a puntare con forza sul nome di Sara Funaro. Questa opzione però, se confermata, allontanerebbe definitivamente Matteo Renzi dalla sinistra. Il leader di Italia Viva, infatti, ha detto più volte che il suo candidato a sindaco è Stefania Saccardi, che ha tanti anni di esperienza alle sue spalle e che potrebbe presentarsi alle elezioni in tandem con Cecilia Del Re, la dem che da giorni sta chiedendo a Elly Schlein di indire delle primarie, ma senza successo.

“Elly, tu hai chiuso qui la tua campagna elettorale a febbraio scorso, e dopo aver vinto hai giustamente detto che non ti avevano vista arrivare – ha detto Del Re – mentre a me invece mi avevano vista arrivare, e per questo mi hanno fermata e continuano a farlo. Due situazioni diverse, ma frutto della medesima società patriarcale: puoi spezzarla tu, di nuovo, indicendo le primarie, per rafforzare il Pd, la partecipazione, e ora anche per la storia di Firenze”. La Del Re, delusa dal comportamento dem, potrebbe quindi unirsi alla Saccardi, che di per sé rappresenta un profilo forte e - stando a quanto riporta il Tempo - sarebbe addirittura in grado di trascinare i centristi tra il 12 e il 15%. Questa coppia, dunque, sarebbe in grado di drenare voti ai dem e di portare l'ultimo fortino rosso al ballottaggio. Meno dubbi ed esitazioni nell'altra coalizione: Eike Schmidt sarà, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, il candidato sindaco del centrodestra a Firenze.