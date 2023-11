Patrick Zaki, il proclama dopo la morte di Giulia: "Uccidere il patriarcato"

22 novembre 2023 a

DARE L’ESEMPIO

Patrick Zaki interviene nel dibattito sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Il proclama: «Uccidere il patriarcato». Scrive Zaki su “X”: «Il sistema patriarcale infligge danni quotidianamente alle donne, pertanto come uomini dobbiamo tacere ed ascoltare le donne». Inizia lui a dare l’esempio e a tacere?



TESA E COMPLESSA

Il sindaco di Firenze Dario Nardella loda la scelta di Elly Schlein di dare buca ad Atreju: «In una situazione così tesa e complessa ha senso rifiutare l’invito, suona paradossale la totale indifferenza del governo verso le proposte del Pd e poi l’invito». La situazione tesa e complessa, la totale indifferenza, il paradosso... Sì, ma poi bisognerebbe avere anche qualcosa da dire.

AL CONTRARIO

Andrea Martella, segretario del Pd Veneto, non ha dubbi: «L’Autonomia approvata in commissione è un testo inattuabile». Un partito al contrario: se una norma snellisce la burocrazia e porta risorse sui territori, il Pd si schiera contro. CHI PAGA Angelo Bonelli ha un giudizio molto severo sulla manovra: «Produce debito mentre taglia pensioni, sanità e trasporti pubblico. Allora chi ci guadagna? Ci guadagnano le banche e le società energetiche. È il governo del “tanto paga Pantalone”». Di sicuro noi italiani paghiamo lo stipendio di Aboubakar Soumahoro, candidato da Bonelli.