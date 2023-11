Giulia Cecchettin, sfregio al Senato: Roccella parla di violenza sulle donne? Aula vuota

22 novembre 2023 a

La violenza di genere - se guardiamo uno qualsiasi dei tanti talk televisivi dove in questi giorni si discute di leggi, inasprimenti delle pene per gli assassini, di educazione sentimentale - sembra appassionare molto la politica italiana. Sembra. Perché quando poi dalle parole bisogna passare ai fatti, beh allora c'è sempre qualcos'altro da fare di più importante.

L'esempio lampante di quanta poca sostanza a fronte di tanta apparenza c'è nella classe politica italiana viene oggi dall'Aula di Palazzo Madama dove si discuteva del disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. Il Senato era deserto. Gli scranni di maggioranza e opposizione erano quasi tutti vuoti. Lo stesso sui banchi del governo: la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella era sola. A denunciare la tristissima situazione con una fotografia postata su X (Twitter) è stata la senatrice dem Susanna Camusso.

L'ex leader della Cgil con una sola immagine ha dimostrato come la politica non perda occasione per dimostrare la sua non curanza verso gli elettori e soprattutto le elettrici che aspettano una legge che le faccia sentire più al sicuro. Eppure il drammatico assassinio di Giulia Cecchettin è di pochi giorni fa. Il post di Susanna Camusso è diventata in poco tempo virale sui social scatenando la rabbia degli utenti contro le istituzioni che vengono accusate di rimanere immobili davanti a tanta violenza. Tra loro anche Alessandro Gassman che non ha mancato di sottolineare la misera figura che sta facendo la politica italiana: "Bella, quasi commovente la partecipazione per la discussione sulle misure contro la violenza sulle donne e femminicidio . #nacosatriste"