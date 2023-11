Roberto Speranza "indagato per le bugie sui vaccini": l'annuncio di Giordano

23 novembre 2023 a

L'ex ministro della Sanità Roberto Speranza "è indagato per le bugie sui vaccini, grazie alla nostra inchiesta". Mario Giordano apre così Fuori dal coro, non senza un certo orgoglio visto il tempo e le forze spese in mesi e mesi di reportage e attacchi all'uomo che insieme all'allora premier Giuseppe Conte ha gestito la lotta al Covid in Italia e la somministrazione dei vaccini anti-coronavirus, in tandem poi con il commissario straordinario all'emergenza, il generale Figliuolo.

"Bisogna far luce per chiarire quello che è successo e capire cosa potrà succedere, dobbiamo avere la certezza che le nostre istituzioni sanitaria decidano per la nostra sicurezza e non in base agli interessi delle case farmaceutiche", scandisce il conduttore del talk di Rete 4. "La Procura di Roma proprio sugli elementi raccolti dalla nostra inchiesta ha aperto una inchiesta contro l'ex ministro e contro l'ex direttore generale della Agenzia del Farmaco (Nicola Magrini, ndr): fra l'altro sono accuse pesanti eh, si va dal falso ideologico all'omicidio".

"E' una inchiesta, tutto deve essere dimostrato, nessuno è colpevole - sottolinea Giordano -, tra l'altro a Speranza deve essere dato ancora il via libera all'indagine dal Tribunale dei ministri. Però qualcosa si muove, forse c'è uno spiraglio di verità. E tutto questo perché? Perché abbiamo avuto il coraggio di denunciare".