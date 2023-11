Supermedia Sondaggi, il Pd della Schlein al minimo storico. Vola Forza Italia

23 novembre 2023 a

a

a

Non si sa se la piazza di Elly Schlein sabato sarà piena. Di sicuro le urne (potenziali) del Pd stanno cominciando a svuotarsi di nuovo. Una tendenza certificata dalla Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend e Agi. Pessime notizie, insomma, per la segretaria che sta puntando tutto sul combinato disposto femminicidi/fascismo/patriarcato per rialzare la china.

Finita la tiepida luna di miele con l'elettorato di centrosinistra dopo le primarie vinte a febbraio, i dem targati Elly perdono ancora terreno a vantaggio dei rivali per così dire "interni" del Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra continua a salire Forza Italia. In lieve calo Fratelli d'Italia, che resta comunque saldamente il primo partito italiano con il 28,7 per cento.

I sondaggi pro-Schlein? Ecco chi li fa: Pd, clamorosa figuraccia

La Supermedia, come detto, evidenzia il "rimbalzo" di Forza Italia al 7,8% (+0,5%) e dei 5 Stelle al 16,5% (+0,4%) mentre i dem fanno segnare il dato peggiore (19,3%) da quando la Schlein è stata eletta alla segreteria del partito, perdendo lo 0,1 nelle ultime due settimane. Novità anche nell'ex terzo polo: Azione aggancia il 4% secco (+0,1), Italia Viva supera il 3% (arrivando al 3,1%, +'0,1). Verdi/Sinistra al 3,4. Nel centrodestra, oltre alla leggerissima flessione di FdI (-0,1) e al "botto"di Forza Italia, da segnalare il +0.1 della Lega, salita ora al 9,1 per cento.

FdI resta in testa, Pd in picchiata e spunta una crescita inaspettata: sondaggione-Mentana, chi gode

La ponderazione include sondaggi realizzati dal 9 al 22 novembre, ed è stata effettuata il giorno 23 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 13 novembre), Eumetra (16 novembre), Euromedia (19 novembre), Ipsos (11 novembre), Quorum (13 novembre), SWG (13 e 20 novembre) e Tecnè (11 e 18 novembre), raccogliendo dunque tutte le possibili variazioni in base anche all'agenda, al tema politico e all'"umore" di un preciso momento.