Sondaggio, Elly Schlein in picchiata: quanto perdono i dem in una settimana

25 novembre 2023

Non solo resta primo partito ma risulta anche in crescita: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni registra un gradimento del 28,6%, in aumento dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa. Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto da Dire-Tecnè tra il 23 e 24 novembre. Al secondo posto il Pd di Elly Schlein, che cala dello 0,4, scendendo così al 19,4%. A seguire l'altra forza di opposizione, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, a cui sembra andare leggermente meglio. I grillini, infatti, guadagnano uno 0,3% rispetto a una settimana fa e si attestano così al 16,4%.

Subito dopo ci sono Forza Italia al 10%, con un aumento dello 0,1%; e la Lega di Matteo Salvini che cresce dello 0,1, attestandosi all’8,6%. Per quanto riguarda i partiti in fondo alla classifica, invece, ci sono Azione di Carlo Calenda al 3,9% (-0,1%); Alleanza Verdi-Sinistra stabile al 3,2%; Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa rispettivamente al 3,1% (+0,1) e al 2,4%.

Spostandoci sulla classifica dei leader più apprezzati, ai primi posti ci sono la premier Giorgia Meloni e il numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani. Al terzo posto il leader grillino Giuseppe Conte, mentre la segretaria del Pd Elly Schlein risulta essere quarta. Questo scenario emerge sempre dal sondaggio Dire-Tecnè. In particolare, Meloni si attesta al 44,1% (+0,1%) e Tajani al 32,8% (+0,2%). Conte, invece, sale dello 0,4% arrivando al 31%, mentre la Schlein scende al 30,2% perdendo lo 0,3%. A seguire ci sono Matteo Salvini al 29,3% (+0,1%), Emma Bonino al 24,9% (-0,1%), Maurizio Lupi al 24,7% (-0,1%), Carlo Calenda stabile al 20,6%, Angelo Bonelli al 16% (-0,1%), Nicola Fratoianni al 15,1% (+0,1%), Matteo Renzi al 14,9% (+0,1%).