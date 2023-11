Vincenzo De Luca smontato da Zinzi: "Dimentica l'edilizia residenziale pubblica"

25 novembre 2023 a

"Forte con i deboli e debole con i forti". Dopo la nota congiunta del governo, ecco che a replica a Vincenzo De Luca ci pensa Gianpiero Zinzi. D'altronde il governatore della Regione Campania ha definito "eccessiva" la presenza dei membri dell'esecutivo a Caivano. Peccato però che a detta dei residenti, Caivano fosse da sempre dimenticata dallo Stato. "De Luca, - tuona il deputato campano della Lega - impegnato con il 'lanciafiamme' contro i ragazzini durante il periodo Covid si è però dimenticato dell'edilizia residenziale pubblica".

Zinzi, componente della commissione Antimafia, ricorda che l'esponente del Pd Luca dovrebbe "assumersi le sue responsabilità e spiegare come, dopo tanti anni di governo della Regione, l'edilizia residenziale pubblica regionale, a Caivano e non solo, è in una situazione di gravissimo degrado e abbandono, a causa della quale la criminalità organizzata ha trovato, in quegli spazi, l'ambiente ideale per svolgere i propri traffici illeciti".

Da qui la stoccata: "Forte con i deboli e debole con i forti, con quale coraggio, dopo otto anni di governo della Regione, attacca Piantedosi con riferimento alla sua attività al fianco di Salvini? In quel periodo sono stati concreti i segnali della lotta contro la criminalità organizzata in Campania. Sono stati 27 i latitanti arrestati, di cui uno di massima pericolosità. A ferragosto 2019, il tradizionale comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è svolto a Castel Volturno". La svolta è dunque arrivata con l'esecutivo Meloni: "Ora, grazie al governo, arriveranno a Caivano 15 nuove unità della polizia locale e sei assistenti sociali. Il Viminale ha già assegnato quest'anno allo stesso comune 660.000 euro per investimenti ed ha finanziato interventi per la video sorveglianza". Già in mattinata l'esecutivo ha voluto mettere le cose in chiaro al governatore che forse non gradisce la presenza degli esponenti del governo sul suo territorio.