Firenze, schiaffo di Salvini alla sinistra: chi ci sarà alla Fortezza da Basso

Il Carroccio accoglie in Italia gli alleati di "Identità e democrazia", il gruppo europeo a cui ha dato vita nel 2019 insieme ai francesi del Rassemblement national e ai tedeschi di Alternative fur Deutschland. Tre le parole d'ordine: lavoro, sicurezza e libertà. L'appuntamento è per domenica 3 dicembre a Firenze sotto le insegne di Id per il convegno "Free Europe: job, security and common sense" (Europa libera: lavoro, sicurezza e buonsenso).

L'evento, al quale sono attese 13 delegazioni e alcuni leader europei, si terrà in una Fortezza da Basso blindata. Nel frattempo, come già annunciato nei giorni scorsi, i centri sociali sfileranno per le strade della città per la cosiddetta mobilitazione "anti-fascista". "Non ci sarà alcun 'cantiere nero', ma un evento in cui si esporrà l'idea di un'altra Europa fondata sulla libertà", ha assicurato il segretario leghista Matteo Salvini, presentando l'appuntamento alla stampa estera. Per quel che riguarda il Carroccio, ha aggiunto Salvini, ci saranno "ministri, governatori e un centinaio di sindaci da tutta Italia: parleremo di vari temi, soprattutto di ambiente e lavoro, sicurezza e libertà di espressione".

"Il tema centrale - ha proseguito Salvini - sarà la libertà. Sarà un momento di costruzione di un manifesto per una Europa che sarà. Un'altra Europa rispetto a quella a guida socialista è possibile". E ancora: "Io sono un sincero democratico: se ci sarà chi manifesterà le sue idee, ben venga. Se c'è gente che crea confusione c'è il diritto penale e le forze dell'ordine", ha detto in riferimento alle contestazioni annunciate. "Abbiamo scelto di fare l'evento a Firenze perché è la patria italiana e immagine nel mondo del Rinascimento, per l'orgoglio di mostrare quello che l'Italia e l'Europa ha fatto nei secoli passati", ha chiosato il leader della Lega. Sul palco, dalle 11 alle 13, si alterneranno leader europei provenienti da Francia, Bulgaria, Polonia, Romania, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Fiandre (Belgio), Austria, Paesi Bassi, e Germania. Non sarà presente Marine Le Pen, che invierà un videomessaggio. Per AfD arriverà il co-leader Tino Chrupalla. A confermare la sua partecipazione all'evento anche Geert Wilders, appena uscito vincitore dalle politiche olandesi.