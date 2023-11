Salvini, case occupate: una sentenza storica

27 novembre 2023 a

a

a

I proprietari delle case occupate abusivamente vanno sempre risarciti. È quanto sancisce una sentenza della Corte di Cassazione chiamata a valutare una decisione della Corte d'appello civile di Trieste. I giudici avevano negato il risarcimento alla società proprietaria di un immobile occupato ma gli ermellini hanno cassato la sentenza e disposto un nuovo appello affinché venga calcolato e quindi liquidato il risarcimento alla parte lesa.

Una decisione che potrebbe diventare un clamoroso precedente in materia di occupazioni abusive, considerando che per i giudici i proprietari del bene occupato non avevano motivo di produrre prove che confermassero il danno subito.

"La Cassazione ribalta la decisione della Corte d’Appello di Trieste, sancendo che i proprietari delle case occupate debbano essere sempre risarciti, anche se il bene non viene usato", scrive il vicepremier Matteo Salvini in un post pubblicato sui social. "Una svolta importante che va nella stessa direzione del decreto approvato pochi giorni fa dal governo sulle occupazioni abusive, grazie alle misure fortemente volute dalla Lega. Un bel segnale di legalità e giustizia", conclude il leader della Lega.