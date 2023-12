Nardella sfida Salvini e Lega: "Bandiere Ue fuori dalle finestre"

02 dicembre 2023 a

Dario Nardella sfida la Lega. Come? Con le bandiere Ue. Il sindaco di Firenze del Pd, al quale la presenza della destra in città proprio non va giù, arriva a lanciare un'iniziativa. Destinatari: i cittadini. A suo dire la città accoglierà "gli ospiti del leghista non con intolleranza ma con una bandiera d'Europa alla finestra". Firenze è una "città aperta, non cacciamo nessuno" ma, ha proseguito, ha una storia "incompatibile con questo linguaggio basato su odio e anti-europeismo". Nel mirino anche la visita agli Uffizi di Matteo Salvini, con al seguito alcuni esponenti di partito europei che partecipano alla convention, accolti dal direttore Schmidt. Per Nardella "ancora una volta gli Uffizi che sono simbolo di cultura, di apertura, di internazionalità, universalità, vengono piegati a operazioni di marketing politico. Io non userei mai gli Uffizi per fare politica, purtroppo c'è chi lo fa e questa cosa fa male alla città".

Il vice premier ha convocato per domenica 3 dicembre, alla Fortezza da Basso di Firenze, un incontro delle destre. Ospiti d'onore Marine Le Pen (in video collegamento) e il neo eletto premier olandese Geert Wilders, leader dell'estrema destra del Pvv, che in un primo momento avrebbe dovuto partecipare in presenza ma che non potrà farlo a causa degli impegni con la formazione del nuovo governo.

Da qui la proposta del dem di esporre "una bandiera o un simbolo che faccia riferimento all'Europa". Ma Nardella è in buona compagnia. In mattinata la Rete democratica fiorentina ha annunciato tre iniziative in luoghi simbolo della città e, alle 11,30, una manifestazione al piazzale Michelangelo. Nel pomeriggio, dalle 15, Firenze antifascista, sigla che riunisce anche i centri sociali, si è data appuntamento a Porta a Prato allo slogan "Fuori i fascisti da Firenze". E chissà quanti saranno i residenti che vantano una bandiera europea nella propria abitazione, da esporre per l'evento.