Lavoro tanto, voglia poca. E non solo: tutta la verità sui dati del Censis

02 dicembre 2023

La fotografia dell'Italia scattata dal Censis nel suo 57esimo rapporto è sconfortante ma non può essere sintetizzata con lo slogan "un Paese di sonnambuli". Spulciando i dati emerge la verità: il lavoro, adesso, c'è, ma la voglia di lavorare sta venendo meno. Per il 74% degli intervistati un impiego non è la priorità. E calano le ore pssate a darsi da fare. Ma gli italiani bocciano anche lo Ius soli e l'utero in affitto. E temono la guerra.