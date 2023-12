Capezzone, occhio al caffè: "Scurati ma che c*** dici?!", bufera sulla prima della Scala

08 dicembre 2023 a

Daniele Capezzone nella sua rassegna mattutina di Occhio al Caffè non le manda a dire. Al centro del dibattito sui giornaloni c'è la prima della scala e l'urlo "viva l'Italia antifascista". Una frase su cui subito si è schierata la stampa vicina ai progressisti osannando l'urlatore del loggione.



Ma Capezzone mette nel mirino Scurati che su Repubblica fa un paragone improbabile su quanto accaduto ieri alla prima e il sentimento risorgimentale: "Ma che c*** dici, cosa c'entra!", tuona il direttore editoriale di Libero. Poi spazio anche alle mosse in Europa per il patto di stabilità e il lancio della candidatura di Mario Draghi alla presidenza della Commissione che fa Repubblica. Insomma c'è già chi guarda al dopo il voto delle elezioni Europee 2024 senza nemmeno sapere il risultato delle urne. Ecco dunque i punti salienti di questa rassegna scorrettissima dell'8 dicembre. Qui di seguito il video completo di Daniele Capezzone