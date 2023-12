Italo Bocchino: "Vizzardelli? Qual è il vero problema"

09 dicembre 2023 a

"La Digos fa il suo dovere, prende atto che è Vizzardelli e Vizzardelli dica pure quello che vuole". Italo Bocchino, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, dice la sua sull'urlatore della Prima alla Scala, il giornalista melomane Marco Vizzardelli, il loggionista che ha urlato "Viva l'Italia antifascista" e che per questo è stato identificato al termine del primo atto.

Il contestatore, ospite anche lui della Gruber, ha detto di averlo fatto perché "inquietato" dalla presenza di Ignazio La Russa, presidente del Senato, e Matteo Salvini, vicepremier, accanto alla senatrice a vita Liliana Segre nel palco reale della Scala.

"Io difendo il Viminale e il ministro degli Interni Piantedosi - scandisce il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. Vizzardelli ha espresso le sue opinioni, se le tenga". "Ha espresso un principio costituzionale, diciamo", chiosa la Gruber. Ma Bocchino ribatte: "Il principio costituzionale non lo vedo, la Costituzione non dice che l'Italia è una Repubblica antifascista e che i cittadini debbano urlarlo alle manifestazioni istituzionali". "Peccato che la Costituzione nasca dall'antifascismo", prosegue la conduttrice, innescando un botta e risposta con Bocchino. "Vedo che c'è sempre una piccola difficoltà, tu non hai mai detto nella tua vita viva l'Italia antifascista".





"No non l'ho mai detto - spiega Bocchino, ex esponente di Alleanza nazionale - ma ho sempre detto che l'antifascismo fa parte di me, io abbraccio tutto i valori venuti dopo il fascismo, quindi figurarsi", sottolinea mentre la Gruber alza un sopracciglio e Andrea Scanzi del Fatto quotidiano ascolta facendo una smorfia a favor di telecamera.

"Il problema è un altro, Lilli - prosegue Bocchino -. Il problema è politico, la sinistra cavalca Rizzardelli, e questo fa un pochino ridere, perché a corto di argomenti cavalca il tema stantio dell'antifascismo. Ormai c'è stata la vittoria elettorale della destra, la destra governa l'Italia e il pericolo per il Paese non è il fascismo, ma l'instabilità". Giù il sipario.