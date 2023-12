Vincenzo De Luca asfaltato da FdI: "La sua ignoranza non si ferma qui"

09 dicembre 2023 a

a

a

"Nella cultura la bella notizia è che il canto lirico in Italia è stata inserito nel patrimonio immateriale dell'Unesco. Ma ci permettiamo, guardando le cose concrete, di fare una domanda: nel dossier che è stato mandato dal ministero della Cultura all'Unesco, è stato inserito un riferimento al teatro San Carlo di Napoli?». Così, provocatorio su Facebook, il governatore dem della Campania, Vincenzo De Luca.

Decisa la risposta del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi (Fdi): «Il ministero dei Beni Culturali non esiste più dal lontano primo marzo 2021, quando è stato denominato ministero della Cultura. De Luca dimostra la sua poca conoscenza in questo campo. Ma la sua ignoranza purtroppo non si ferma qui. Il riconoscimento della lirica italiana come patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco riguarda tutte le Fondazioni italiane, e tra queste ovviamente c’è anche il San Carlo di Napoli».