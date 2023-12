Giorgia Meloni mania, la foto diventa virale: dove spopola

09 dicembre 2023 a

a

a

Sui social è nata la "Melodi mania" che "è partita al G20 in India perché con Narendra Modi ci eravamo salutati ridendo e questa cosa aveva fatto il giro dei social indiani ed è nato l’hashtag 'Meloni più Modi uguale Melodi' che è spopolato insieme a i tanti meme", ha detto qualche giorno fa Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. "Quando l’ho incontrato abbiamo scherzato e fatto un selfie che ho ripostato", ha aggiunto la nostra presidente del Consiglio. "Gli utenti si sono molto divertiti", ha osservato.

E ora sta spopolando sempre in India la foto che Giorgia Meloni ha pubblicato sui social ieri, nel giorno dell'Immacolata Concezione. L'immagine della premier con l'albero di Natale e una palla tricolore con il commento "Buona festa dell'Immacolata a tutti voi" è subito diventata virale in Italia ma anche e soprattutto in India. Dove ormai è appunto "Melodi mania"...

Il post di Giorgia Meloni infatti, ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti da utenti provenienti dall'India. "Cognata", scrive un giovane indiano con tanto di cuore. "Dall'anno prossimo servono anche le foto del Diwali in sari", commenta un'altra ragazza. "Sono arrivati più commenti dagli indiani sul post della signora che dagli italiani... Questo è il fascino di noi indiani", ironizza un altro. E ancora: "Sei solo il primo ministro per l'Italia... ma Regina d'India".