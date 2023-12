Valditara, salta la nomina della Concia e del comitato scuola: "Troppe polemiche"

09 dicembre 2023 a

Saltano tutte le nomine. Quella di Anna Paola Concia e non solo. Per fermare le critiche, Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ha deciso di "non attivare l’incarico di garanti del progetto ’Educazione alle relazioni" contro la violenza di genere nelle scuole "a suor Monia Alfieri, Anna Paola Concia e Paola Zerman" dopo che la sua scelta per il progetto "ha suscitato polemiche".

E non è questo il momento per gettare benzina sul fuoco. "La scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche" fa sapere il ministro Valditara rinnovando i "ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate" alle tre figure che erano state scelte per la loro "diversità culturale" come "messaggio forte per significare che nel contrasto alla violenza contro le donne dobbiamo essere tutti uniti, partendo da iniziative concrete, di buon senso, non estremiste, né tanto meno ideologiche. Era un tentativo di unire mondi molto distanti fra loro per un fine socialmente importante".

Violenza sulle donne, no di FdI e lega alla nomina di Anna Paola Concia

Il progetto "Educare alle relazioni", assicura infine Valditara, "andrà avanti senza alcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti".

Le critiche erano piovute per la nomina della Concia, attivista nel mondo Lgbtq ed ex parlamentare del Pd. A fermare il ministro, dopo una petizione online lanciata nella giornata di ieri 8 dicembre dall'associazione Pro Vita&Famiglia erano stati FdI e Lega che si erano detti contrari a questo "nome divisivo".