Mes, stop della Lega: "Il 14 dicembre non sarà discusso alla Camera"

10 dicembre 2023

"La posizione della Lega è nota, pensiamo sia uno strumento superato ma aspetteremo di capire le indicazioni di Meloni in merito".C'è il Mes al centrpo dell'intervento del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. Di fatto il leghista fa sapere che l’argomento non sarà discusso il prossimo 14 dicembre a Montecitorio. "Il Patto di stabilità è lontano dall’essere concluso, e anzi penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo di Mes".

Molinari è chiaro: "Il ministro Giorgetti ha fatto presente che l’argomento è in calendario ma esistono provvedimenti che vengono prima". E sul Mes, intervistato da Affaitaliani si è espresso anche Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera: "Non sto seguendo direttamente la trattativa in Europa sulla riforma del Patto di Stabilità, ma la posizione di Forza Italia è quella già espressa da Antonio Tajani, cioè il Mes può essere approvato se utile ad ottenere la deroga al Patto di Stabilità come l’Italia vuole. Previo un ulteriore passaggio del Parlamento in caso di reale utilizzo". E qualche giorno fa proprio Tajani aveva affermato: "L'importante per l'Italia è che il nuovo Patto di Stabilità Ue dia rilevanza alla crescita. Non possiamo firmare una cosa che penalizza il nostro Paese, bisogna ragionare in maniera complessiva. Alla ratifica del Mes non sono contrario, ma sul piatto bisogna mettere anche altre cose. Oltre al Patto di Stabilità, ci sono l'unione bancaria e l'armonizzazione fiscale".