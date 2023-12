Insulti da sinistra? Nessuno viene identificato

10 dicembre 2023 a

L'identificazione da parte della Digos del loggionista che alla Scala ha urlato "viva l'Italia antifascista" ha sollevato non poche polemiche a sinistra. La stessa sinistra che non ha mai risparmiato insulti ai suoi avversari. Ne parla Francesco Storace su Libero. Ministri e sottosegretari di centrodestra sono stati più volte contestati, ma agli aggressori non è successo nulla. E a Sanremo nel 2013 tutti zitti quando fu fermato un fan di Berlusconi.

